Selfiemania | la recensione | ma che male potrà fare un cellulare

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladi, commedia a episodi con Milena Vukotic, Andrea Roncato e Caterina Murano che prende di mira l'ossessione dei selfie e le manie degli aspiranti influencer. Come sottolinea la nostradi, il film a episodi nato da un'idea dell'attrice e regista italiana Elisabetta Pellini ripropone una versione modernizzata della commedia all'italiana a episodi per prendere di mira una delle ossessioni della contemporaneità, il selfie. In aggiunta, la pellicola gode di un afflato internazionale ambientando i quattro episodi che la compongono in Russia, sulle Alpi austriache di Lech, a Los Angeles e in Sicilia. I personaggi delle storie sono aspiranti influencer o sono semplicemente ossessionati dall'uso del telefonino tanto da averlo reso parte integrante della loro esistenza, il tutto a ...

Un film a episodi che vorrebbe essere una critica dell'uso distorto dello smartphone, ma che risulta involontariamente trash e amatoriale. I momenti migliori sono quelli in cui non si prende sul serio ...