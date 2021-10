Salvini “Mettere per iscritto che nessuno pagherà più tasse” (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A breve incontrerò Draghi. Io mi fido di Draghi e se l’obiettivo mio e suo è comune mettiamolo per iscritto. Oggi ci siamo noi che abbiamo la stessa idea, quindi lasciamo per iscritto per chi arriverà dopo che non ci sarà nessuno che pagherà più tasse”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a “Non stop news” su RTL 102.5. “Ci sono titoli di giornali che leggo da anni dove la Lega è morta e prende schiaffi, invece siamo qua e in forma; semplicemente non vogliamo nuove tasse sulla casa. Siamo entrati nel Governo per superare l’emergenza e su questo si sta correndo. Una riforma che dice che nessuno paga di più o di meno o non serve o qualcosa non torna. Adesso nel 2021 nessuno pagherà di più ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A breve incontrerò Draghi. Io mi fido di Draghi e se l’obiettivo mio e suo è comune mettiamolo per. Oggi ci siamo noi che abbiamo la stessa idea, quindi lasciamo perper chi arriverà dopo che non ci saràchepiù”. Così il segretario della Lega, Matteo, a “Non stop news” su RTL 102.5. “Ci sono titoli di giornali che leggo da anni dove la Lega è morta e prende schiaffi, invece siamo qua e in forma; semplicemente non vogliamo nuovesulla casa. Siamo entrati nel Governo per superare l’emergenza e su questo si sta correndo. Una riforma che dice chepaga di più o di meno o non serve o qualcosa non torna. Adesso nel 2021di più ...

Advertising

vivereitalia : Salvini 'Mettere per iscritto che nessuno pagherà più tasse' - LaNotifica : Salvini “Mettere per iscritto che nessuno pagherà più tasse” - zazoomblog : Salvini “Mettere per iscritto che nessuno pagherà più tasse” - #Salvini #“Mettere #iscritto #nessuno - _riccardomanca_ : RT @strange_days_82: Non potevo non mettere questo intervento della Maglie. Sublime 'La pacchia è finita' ?????????????????????? #lariachetirala7 #Mag… - CarloCapuzzo1 : RT @strange_days_82: Non potevo non mettere questo intervento della Maglie. Sublime 'La pacchia è finita' ?????????????????????? #lariachetirala7 #Mag… -