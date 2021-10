Salvini, incontro di un'ora con Draghi dopo il braccio di ferro su fisco e catasto. Letta: «Solito teatrino» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteo Salvini ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il leader della Lega è entrato dall'ingresso posteriore del palazzo che ospita la... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteoha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Mario. Il leader della Lega è entrato dall'ingresso posteriore del palazzo che ospita la...

Advertising

TgLa7 : ????#Governo: alle 16.30 incontro Draghi-Salvini - Adnkronos : #Draghi vede #Salvini, incontro a Palazzo Chigi dopo le tensioni sulla delega fiscale. - La7tv : #tagada Il presidente del M5S @GiuseppeConteIT sul prossimo incontro tra #Draghi e #Salvini: 'Spero che da questo i… - GramsciAG : RT @Agenzia_Ansa: 'Io non posso che sperare che da questo incontro Salvini esca illuminato e possa afferrare una posizione definitiva sulla… - GramsciAG : RT @Agenzia_Ansa: 'È sempre il solito film. Salvini racconta al Paese una storia, poi va a Palazzo a Chigi e tutto torna come prima. Non mi… -