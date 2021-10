Salvini: «Draghi metta per iscritto che le tasse non aumenteranno. Di lui mi fido, di altri no» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il leader del Carroccio incontra il premier. E sulle discoteche attacca: «No alla riapertura al 35%». Leggi su corriere (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il leader del Carroccio incontra il premier. E sulle discoteche attacca: «No alla riapertura al 35%».

Advertising

EnricoLetta : #Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Presidente del Consiglio, gli ha dato del bugiardo sulla riforma d… - pietroraffa : ??#Draghi:'Il governo va avanti, l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale'. E tanti saluti a #Salvini - marcodimaio : Ieri #Salvini prometteva che non ci sarebbero stati effetti sul governo dopo le #elezionicomunali2021. Oggi costrin… - CassanderX : RT @pbecchi: Salvini incontrerà nei prossimi giorni Draghi. Ok. La prima domanda che gli farei sarebbe la seguente: quanti giovani devono a… - Carmela_oltre : RT @Michele02828265: La distanza nella cultura e nella capacità di comprendere tra il Presidente #Draghi e i due attivisti #Salvini e #Melo… -