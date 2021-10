Riprende alcuni ragazzi assembrati nell’atrio del suo palazzo 55enne picchiata e trascinata in strada

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Una donna di 55 anni è finita in ospedale dopo aver ripreso deiche bivaccavanodel suo. È accaduto a Lecco; secondo le prime ipotesi degli inquirenti inon abiterebbero nelma pare avessero scelto l’atrio come luogo di ritrovo. Insieme alla donna, in ospedale è finto anche un uomo di 40 anni, suo vicino, sceso inper soccorrerla.aggredita da un gruppo dinel suoTutto è accaduto la sera di mercoledì 6 ottobre; la donna allertata dagli schiamazzidelsarebbe scesa a controllare, trovandosi di fronte un gruppo di. Dopo averli ripresi per il chiasso che stavano facendo, il ...