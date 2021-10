Post Romagnoli a sorpresa: il Milan pesca un top di Serie A (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Milan valuta l’erede di Romagnoli, destinato a salutare a zero a giugno: l’erede è già protagonista in Italia Dopo la bella vittoria di Bergamo sull’Atalanta di Gasperini, il Milan… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilvaluta l’erede di, destinato a salutare a zero a giugno: l’erede è già protagonista in Italia Dopo la bella vittoria di Bergamo sull’Atalanta di Gasperini, il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Bubu_Inter : RT @nonleggerlo: Rinnovi in sintesi, @dimarzio: -Juve #Dybala: parti vicine -Milan #Kessie: standby #Romagnoli: parti al lavoro -Fioren… - yuxin_jiao : RT @nonleggerlo: Rinnovi in sintesi, @dimarzio: -Juve #Dybala: parti vicine -Milan #Kessie: standby #Romagnoli: parti al lavoro -Fioren… - Lodamarco1 : RT @nonleggerlo: Rinnovi in sintesi, @dimarzio: -Juve #Dybala: parti vicine -Milan #Kessie: standby #Romagnoli: parti al lavoro -Fioren… - oidonos : RT @nonleggerlo: Rinnovi in sintesi, @dimarzio: -Juve #Dybala: parti vicine -Milan #Kessie: standby #Romagnoli: parti al lavoro -Fioren… - _enz29 : RT @nonleggerlo: Rinnovi in sintesi, @dimarzio: -Juve #Dybala: parti vicine -Milan #Kessie: standby #Romagnoli: parti al lavoro -Fioren… -