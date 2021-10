Ora O Mai Più: nuova edizione nel 2022 (ma senza Amadeus) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ora O Mai Più tornerà nel 2022 dopo ben due anni di pausa. Il programma del sabato sera è stato trasmesso per due edizioni nel 2018 e nel 2019, salvo poi saltare l’anno scorso a causa delle restrizioni imposte dal Covid. Quest’anno infine – a causa dei molteplici impegni di Amadeus – non se n’è fatto di niente, ma dopo due anni di stop forzato ora il direttore di RaiUno vorrebbe riproporlo. Fra il Festival di Sanremo e la conferma di una nuova edizione di Arena 60 70 80, Amadeus sarà impegnato anche nel 2022, per questo motivo la conduzione di Ora O Mai Più potrebbe passare a Carlo Conti, che tra l’altro è l’ideatore del format. Parola di Dagospia. “L’ultima puntata del programma è stata trasmessa su Rai1 il 2 marzo 2019. La trasmissione condotta da Amadeus divenne ... Leggi su biccy (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ora O Mai Più tornerà neldopo ben due anni di pausa. Il programma del sabato sera è stato trasmesso per due edizioni nel 2018 e nel 2019, salvo poi saltare l’anno scorso a causa delle restrizioni imposte dal Covid. Quest’anno infine – a causa dei molteplici impegni di– non se n’è fatto di niente, ma dopo due anni di stop forzato ora il direttore di RaiUno vorrebbe riproporlo. Fra il Festival di Sanremo e la conferma di unadi Arena 60 70 80,sarà impegnato anche nel, per questo motivo la conduzione di Ora O Mai Più potrebbe passare a Carlo Conti, che tra l’altro è l’ideatore del format. Parola di Dagospia. “L’ultima puntata del programma è stata trasmessa su Rai1 il 2 marzo 2019. La trasmissione condotta dadivenne ...

