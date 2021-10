Nobel appena assegnato, e già lo ritirano? Ma c'è un motivo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Abdulrazak Gurnah vince con merito il Nobel per la letteratura. Nato a Zanzibar, la più bella isola del mondo. Finalmente la Tanzania entra nell’Olimpo della letteratura contemporanea. Il libro che lo ha reso famoso è la storia di un magistrato in pensione. Infatti si intitola “Un magistrato in pensione”, edito da Harper Collins nel 2010. Quest’anno però il Nobel sarebbe toccato all’Italia, cioè a Claudio Magris. Il motivo è semplice: ogni 25 anni tocca a uno dei nostri. 1975 Eugenio Montale; 1997 Darione Fo; 2021 Claudio Magris (con “Danubio”, il più bel libro dopo un banco di nebbia). A questo punto direi all’Istituto di cultura italiana di Stoccolma di fare ricorso al Tar della capitale svedese. La sentenza entro sera. Eccola: “Sì! Accogliamo il ricorso presentato due ore orsono dall’ambasciata italiana. Il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Abdulrazak Gurnah vince con merito ilper la letteratura. Nato a Zanzibar, la più bella isola del mondo. Finalmente la Tanzania entra nell’Olimpo della letteratura contemporanea. Il libro che lo ha reso famoso è la storia di un magistrato in pensione. Infatti si intitola “Un magistrato in pensione”, edito da Harper Collins nel 2010. Quest’anno però ilsarebbe toccato all’Italia, cioè a Claudio Magris. Ilè semplice: ogni 25 anni tocca a uno dei nostri. 1975 Eugenio Montale; 1997 Darione Fo; 2021 Claudio Magris (con “Danubio”, il più bel libro dopo un banco di nebbia). A questo punto direi all’Istituto di cultura italiana di Stoccolma di fare ricorso al Tar della capitale svedese. La sentenza entro sera. Eccola: “Sì! Accogliamo il ricorso presentato due ore orsono dall’ambasciata italiana. Il ...

