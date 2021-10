Mediaset | aggressione in diretta tv | le telecamere riprendono tutto

Advertising

max_giordano : RT @MediasetTgcom24: Aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, arrestati due pregiudicati #brumotti - PasqualeMarro : #Mediaset, #PiersilvioBerlusconi, rissa e aggressione in diretta, sangue ovunque - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, arrestati due pregiudicati #brumotti - Lorelei07224785 : RT @MediasetTgcom24: Aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, arrestati due pregiudicati #brumotti - gmlavolpe : RT @MediasetTgcom24: Aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, arrestati due pregiudicati #brumotti -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset aggressione

L'è avvenuta nel quartiere San Bernardino di San Severo mentre Brumotti tentava di registrare un video sull'attività di spaccio di droga nella zona. Uno dei due arrestati era sottoposto ...per l'inviato, paura e corsa in ospedale. Vediamo cos'è successo. Gli inviati di Striscia la Notizia si ritrovano spesso in situazioni molto difficili e pericolose. Come è ...Mediaset è ancora una volta scenario di una violenta aggressione avvenuta in diretta, scopriamo di cosa si tratta.In una nota, la ricostruzione della Polizia di Stato su quanto accaduto nel rione "San Bernardino" dove il noto inviato Vittorio Brumotti si era recato per contrastare il traffico di stupefacenti ...