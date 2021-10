LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: MILAN ORO NELL’INSEGUIMENTO!! Barbieri bronzo nell’omnium! (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, CONTINUA A SEGUIRE LA DIRETTA LIVE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 20.32 Braspennincx vuole concludere l’opera nella seconda manche della finale per l’oro contro la tedesca Friedrich. 20.31 Medaglia di bronzo per Mathilde Gros! Ci ha provato Starikova dall’esterno, ma l’ucraina non è riuscita a ricucire sulla francese che è partita in solitaria addirittura da due giri dalla fine. 20.29 Si torna allo sprint femminile: finale per il bronzo tra la francese Gros e l’ucraina Starikova. La transalpina ha vinto la prima manche. 20.27 Davvero fuori categoria Katie Archibald. Bene in ogni caso Rachele Barbieri che ha corso in maniera molto intelligente, arrivando ad un risultato di grande prestigio. 20.25 ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, CONTINUA A SEGUIRE LASULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 20.32 Braspennincx vuole concludere l’opera nella seconda manche della finale per l’oro contro la tedesca Friedrich. 20.31 Medaglia diper Mathilde Gros! Ci ha provato Starikova dall’esterno, ma l’ucraina non è riuscita a ricucire sulla francese che è partita in solitaria addirittura da due giri dalla fine. 20.29 Si torna allo sprint femminile: finale per iltra la francese Gros e l’ucraina Starikova. La transalpina ha vinto la prima manche. 20.27 Davvero fuori categoria Katie Archibald. Bene in ogni caso Racheleche ha corso in maniera molto intelligente, arrivando ad un risultato di grande prestigio. 20.25 ...

