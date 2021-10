LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: MILAN IN FINALE NELL’INSEGUIMENTO! Barbieri seconda nella scratch dell’Omnium (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: E’ il momento degli ottavi di FINALE della sprint individuale maschile. Di fronte nel primo l’olandese Lavreysen e il ceco Topinka 14.58: Lo svizzero Imhov con 4’09?235 si inserisce al terzo posto e affronterà il francese Thomas per il bronzo. Ottimo ottavo posto per l’altro azzurro, Manlio Moro. Nono lo spagnolo Martorell Haga con 4’14?512 14.57: E’ FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MILAAAAAAAAAAAAAAN!!! L’azzurro chiude le qualificazioni al primo posto e stasera affronterà il russo Gonov per conquistare l’oro nell’inseguimento individuale! 14.56: A un km dalla fine sono entrambi a oltre 4 secondi dall’azzurro 14.55: A metà gara Martorell Haga ha oltre un secondo di ritardo rispetto a MILAN, più indietro Imhof 14.52: Ora in gara lo svizzero Imhof e lo spagnolo ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00: E’ il momento degli ottavi didella sprint individuale maschile. Di fronte nel primo l’olandese Lavreysen e il ceco Topinka 14.58: Lo svizzero Imhov con 4’09?235 si inserisce al terzo posto e affronterà il francese Thomas per il bronzo. Ottimo ottavo posto per l’altro azzurro, Manlio Moro. Nono lo spagnolo Martorell Haga con 4’14?512 14.57: E’EEEEEEEEEEEEEEEEEE MILAAAAAAAAAAAAAAN!!! L’azzurro chiude le qualificazioni al primo posto e stasera affronterà il russo Gonov per conquistare l’oro nell’inseguimento individuale! 14.56: A un km dalla fine sono entrambi a oltre 4 secondi dall’azzurro 14.55: A metà gara Martorell Haga ha oltre un secondo di ritardo rispetto a, più indietro Imhof 14.52: Ora in gara lo svizzero Imhof e lo spagnolo ...

