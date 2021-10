Irving no - vax, allenamento vietato a NY (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ha continuato a rifiutare di vaccinarsi contro il Covid ed è stato costretto a saltare l'allenamento della sua squadra il playmaker dei Brooklyn Nets Kyrie Irving. La stella Nba si è allenata con i ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ha continuato a rifiutare di vaccinarsi contro il Covid ed è stato costretto a saltare l'della sua squadra il playmaker dei Brooklyn Nets Kyrie. La stella Nba si è allenata con i ...

Advertising

infoitsport : Irving non può giocare le partite in casa e non può allenarsi: Nba e Nets stanchi del campione no-vax - ilNapolista - napolista : Irving non può giocare le partite in casa e non può allenarsi: Nba e Nets stanchi del campione no-vax Secondo le r… - zazoomblog : Nba Irving no-vax è un caso: può saltare metà stagione con incognita sui play off - #Irving #no-vax #caso: #saltare - silvyghi : RT @Agenzia_Italia: Il no vax Nba Irving rischia di perdere 17 milioni - Nath67Lic : RT @Agenzia_Italia: Il no vax Nba Irving rischia di perdere 17 milioni -