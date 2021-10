Gelmini spiega perché il no alla delega fiscale della Lega è un grave errore politico

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Al direttore - Il testoleggeper la revisione del sistema, approvato dal Consiglio dei ministri di martedì scorso e affidato adesso all’esame del Parlamento, contiene significative novità che vanno nella direzionesemplificazione complessiva del sistema eriduzione progressiva delle imposte. La valutazione complessiva di un iter che è appena iniziato e che presuppone ancora molto lavoro e fiumi di inchiostro di commenti, si potrà e si dovrà fare naturalmente in corso d’opera e, soprattutto, al termine di un processo legislativo, che impegnerà governo e parlamento nei prossimi diciotto mesi. Ciò tuttavia non esenta le forze politiche che sostengono il governo dal dovere dire le proprie posizioni e il proprio voto. Si può ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini spiega

Il Foglio

Ogni valutazione verrà fatta nel 2026,il presidente del Consiglio, perché stima in cinque ... sostiene la ministra per gli Affari Regionali Mariastella. Insieme al fisco Salvini, ...... osserva Mariastella. 'Riprende pressoche' integralmente il documento approvato a larghissima maggioranza dalle commissioni Finanze di Camera e Senato lo scorso 30 giugno',il ...Oggi altro comizio per Salvini, venerdì Giorgetti e Gelmini. Damilano scommette anche sull’asse con il sindaco di Genova Bucci ...Verso il voto: i due big politici nazionali a sostegno di Marchetti. Domani è la volta dell’esponente leghista, martedì del Ministro ...