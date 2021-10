Europei di ciclismo su pista: argento per Barbieri, Fidanza, Zanardi e Alzini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dai Campionati Europei su pista in fase di svolgimento a Grenchen, in Svizzera, arrivano 2 medaglie d’argento dalle ragazze azzurre che portano a casa rispettivamente l’argento nell’eliminazione con Letizia Paternoster e quello del quartetto (Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Silvia Zanardi, Marina Alzini) che nella finale contro la Germania (4’13?489) lottano con onore prima di cedere dopo metà gara. Le azzurre ci provano con una condotta di gara generosa cercando di tenere testa alle fortissime tedesche. E’ il commissario tecnico Dino Salvoldi che commenta il risultato: “Sapevamo che le avversarie erano di assoluto livello essendo il quartetto tedesco quello che per tre quarti è quello di Tokyo. In questa finale non avevamo nulla da perdere ed ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dai Campionatisuin fase di svolgimento a Grenchen, in Svizzera, arrivano 2 medaglie d’dalle ragazze azzurre che portano a casa rispettivamente l’nell’eliminazione con Letizia Paternoster e quello del quartetto (Rachele, Martina, Silvia, Marina) che nella finale contro la Germania (4’13?489) lottano con onore prima di cedere dopo metà gara. Le azzurre ci provano con una condotta di gara generosa cercando di tenere testa alle fortissime tedesche. E’ il commissario tecnico Dino Salvoldi che commenta il risultato: “Sapevamo che le avversarie erano di assoluto livello essendo il quartetto tedesco quello che per tre quarti è quello di Tokyo. In questa finale non avevamo nulla da perdere ed ...

