Eni, IPO e quotazione per retail gas&power e rinnovabili (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Eni, riunito sotto la Presidenza di Lucia Calvosa, ha approvato l’avvio dell’iter di offerta pubblica iniziale (IPO, Initial Public Offer) e quotazione azionaria del business che integra le attività retail gas&power e quellerelative alle rinnovabili (nel testo convenzionalmente denominato “Eni R&R”). Eni – si legge in una nota – “ha valutato l’IPO come la migliore soluzione per valorizzare il business e punta a completare l’operazione nel corso del 2022, in base alle condizioni di mercato”. Eni manterrà la partecipazione di maggioranza nella nuova società quotata. Lo scorso aprile Eni ha annunciato l’avvio di un progetto strategico volto a definire il piano industriale e finanziario di Eni R&R, con l’obiettivo di identificare la migliore opzione per massimizzare il valore di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Eni, riunito sotto la Presidenza di Lucia Calvosa, ha approvato l’avvio dell’iter di offerta pubblica iniziale (IPO, Initial Public Offer) eazionaria del business che integra le attivitàgas&power e quellerelative alle(nel testo convenzionalmente denominato “Eni R&R”). Eni – si legge in una nota – “ha valutato l’IPO come la migliore soluzione per valorizzare il business e punta a completare l’operazione nel corso del 2022, in base alle condizioni di mercato”. Eni manterrà la partecipazione di maggioranza nella nuova società quotata. Lo scorso aprile Eni ha annunciato l’avvio di un progetto strategico volto a definire il piano industriale e finanziario di Eni R&R, con l’obiettivo di identificare la migliore opzione per massimizzare il valore di ...

