Draghi risponde a Parisi: “Ha ragione, finanziamenti alla ricerca inferiori a Paesi Ue. Il governo vuole colmare questo divario” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Parisi ha ragione, i finanziamenti destinati alla ricerca, specialmente quella di base, sono stati inferiori, negli ultimi anni, rispetto ai Paesi dell’Unione europea a noi limitrofi. Il governo vuole colmare questo divario“. Sono le parole di Mario Draghi, che in conferenza stampa ha risposto al neo premio Nobel, Giorgio Parisi, che dopo aver parlato del taglio ai finanziamenti per la ricerca voluto da Silvio Berlusconi, aveva espresso il desiderio che l’attuale governo “restituisse il maltolto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) “ha, idestinati, specialmente quella di base, sono stati, negli ultimi anni, rispetto aidell’Unione europea a noi limitrofi. Il“. Sono le parole di Mario, che in conferenza stampa ha risposto al neo premio Nobel, Giorgio, che dopo aver parlato del taglio aiper lavoluto da Silvio Berlusconi, aveva espresso il desiderio che l’attuale“restituisse il maltolto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfoglio_it : 'Nessuna patrimoniale': #Draghi risponde a #Salvini che continua a mistificare, attaccare e ritrattare. È pronto a… - fattoquotidiano : Draghi risponde a Parisi: “Ha ragione, finanziamenti alla ricerca inferiori a Paesi Ue. Il governo vuole colmare qu… - GiovannaCuoco5 : - gatasch : RT @giustoperf: @Adnkronos #Draghi ha certificato che risponde solo alla Commissione Eu dicendo che 'L'azione del governo non può seguire i… - AndreaBonturi : RT @evamarghe: Draghi risponde a Salvini ' non possiamo fermarci per le elezioni amministrative, il governo va avanti' Io aggiungo se hai p… -