Draghi non si ferma: "Impegni mantenuti, non c'è tempo..." (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il premier vuole accelerare: "L'azione del governo va avanti, i tempi stringono". E ribadisce: "Non seguo il calendario elettorale" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il premier vuole accelerare: "L'azione del governo va avanti, i tempi stringono". E ribadisce: "Non seguo il calendario elettorale"

Advertising

davidefaraone : Draghi ha detto che le tasse non le aumenta. Punto. Ergersi a paladini contro l’aumento delle tasse equivale ad inv… - Azione_it : Convinceremo gli elettori che si deve votare non sulla base della guerra ideologica continua tra destra e sinistra.… - pietroraffa : ??#Draghi:'Il governo va avanti, l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale'. E tanti saluti a #Salvini - badeamariana81 : RT @ImolaOggi: Covid, Draghi 'I vaccini sono sicuri. La gente non si vaccina a causa delle notizie false' ?? - gpaletti53 : La gente non si vaccina a causa di Draghi & co......questi si che sono FALSI -