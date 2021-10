Covid, atteso in Cdm il decreto sulla capienza: protestano le discoteche (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arriva in Consiglio dei ministri il decreto sull'allargamento delle capienze per teatri, cinema, musei, stadi e discoteche . Su quest'ultimo punto, dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arriva in Consiglio dei ministri ilsull'allargamento delle capienze per teatri, cinema, musei, stadi e. Su quest'ultimo punto, dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico ...

