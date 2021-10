Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI (Di giovedì 7 ottobre 2021) Alla fine la risposta è semplice, anche se non sempre i numeri che la supportano lo sono altrettanto. Coloro che non sono vaccinati contro il Covid-19 si Contagiano più frequentemente rispetto a coloro che sono vaccinati, si ammalano di più, finiscono in terapia intensiva più spesso e, purtroppo, muoiono anche in percentuale maggiore. E, man mano che la campagna vaccinale è progredita questa differenza è aumentata. Per tutte le categorie. Per arrivare a questa conclusione bisogna osservare le statistiche pubblicate ogni settimana dall’Istituto superiore di sanità (Iss) che forniscono un dettaglio dell’impatto del Contagio negli ultimi 30 giorni scorporando i dati sulla base della situazione vaccinale di coloro che sono Contagiati, finiscono in ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 ottobre 2021) Alla fine la risposta è semplice, anche se non sempre i numeri che la supportano lo sono altrettanto. Coloro che non sonocontro il-19 siano più frequentemente rispetto a coloro che sono, si ammalano di più, finiscono in terapia intensiva più spesso e, purtroppo, muoiono anche in percentuale maggiore. E, man mano che la campagna vaccinale è progredita questa differenza è aumentata. Per tutte le categorie. Per arrivare a questa conclusione bisogna osservare le statistiche pubblicate ogni settimana dall’Istituto superiore di sanità (Iss) che forniscono un dettaglio dell’impatto delo negli ultimi 30 giorni scorporando i dati sulla base della situazione vaccinale di coloro che sonoati, finiscono in ...

