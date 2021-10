Come sta Ignazio Moser? “Non sono chiare le cause del mio malessere” (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’annuncio di Ignazio Moser della necessità di assentarsi qualche giorno dai social, di riposare, perché aveva dei problemi di salute, ha fatto preoccupare un po’ tutti. Anche le parole che l’ex naufrago aveva usato facevano temere che si trattasse di qualcosa di grave. E’ sempre che lui a dare nuove informazioni ed è sempre sui social che Ignazio Moser aggiorna chi lo segue sul suo stato di salute. Qualche giorno di riposo sembra avergli fatto bene, lascia intendere di un malessere, non è ancora certo dell’origine di tutto ma sente di potere dare un messaggio, un consiglio rivolto a tutti. Ignazio Moser: “Ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri” E’ un consiglio che alcuni mettono sempre in pratica mentre per altri è ben più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’annuncio didella necessità di assentarsi qualche giorno dai social, di riposare, perché aveva dei problemi di salute, ha fatto preoccupare un po’ tutti. Anche le parole che l’ex naufrago aveva usato facevano temere che si trattasse di qualcosa di grave. E’ sempre che lui a dare nuove informazioni ed è sempre sui social cheaggiorna chi lo segue sul suo stato di salute. Qualche giorno di riposo sembra avergli fatto bene, lascia intendere di un, non è ancora certo dell’origine di tutto ma sente di potere dare un messaggio, un consiglio rivolto a tutti.: “Ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri” E’ un consiglio che alcuni mettono sempre in pratica mentre per altri è ben più ...

