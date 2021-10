Cinema e teatri tornano al 100%. Discoteche al chiuso al 50%. Decisivo il vertice Draghi-Salvini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il consiglio dei ministri vota all'unanimità il provvedimento che riporta al 100% la capienza di Cinema e teatri, mentre le Discoteche al chiuso possono arrivare al 50%. In sostanzè è stato trovato l'accordo sulle riaperture dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni, soprattutto fra Draghi e Salvini. Il Consiglio dei ministri dà il via libera al decreto che riporta gli italiani sulle piste da ballo, nei Cinema e nei teatri e allarga anche la capienza di pubblico nei palazzetti dello sport. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il consiglio dei ministri vota all'unanimità il provvedimento che riporta alla capienza di, mentre lealpossono arrivare al 50%. In sostanzè è stato trovato l'accordo sulle riaperture dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni, soprattutto fra. Il Consiglio dei ministri dà il via libera al decreto che riporta gli italiani sulle piste da ballo, neie neie allarga anche la capienza di pubblico nei palazzetti dello sport. L'articolo proviene da Firenze Post.

