Carlo Fidanza e la diffida a Piazzapulita sulla seconda puntata dell'inchiesta La lobby nera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il secondo episodio dell'inchiesta di Fanpage pronta ad andare in onda durante la puntata di Piazza Pulita questa sera, potrebbe essere a rischio. La notizia arriva direttamente dai legali di Fidanza, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia travolto dallo scandalo e ora indagato per riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti. Intanto #Fidanza di #fratelliditalia «diffida» La7 a non mandare in onda stasera su #Piazzapulita la seconda puntata di #lobbynera.#Fanpage — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) October 7, 2021 "Abbiamo diffidato La7 – spiega il difensore Enrico Giarda a Adnkronos – perché il girato è stato acquisito dalla procura di Milano, è quindi coperto da segreto istruttorio e non può ...

