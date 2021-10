Borussia Dortmund, Haaland proto a dire no ad una maxi offerta di rinnovo (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland, è sempre più convinto di lasciare il club giallonero al termine di questa stagione. Stando a quanto riportato da ‘AS’, i tedeschi sarebbero pronti a raddoppiare l’ingaggio del norvegese pur di trattenerlo, passando da 8 a 15 milioni di euro a stagione. Haaland, però, avrebbe già deciso di avvalersi del patto stipulato con l’agente Mino Raiola che, nonostante il suo contratto scada nel 2024, prevedrebbe un addio al Dortmund già nel 2022. In pole position per acquisire le prestazione del bomber c’è sempre il Real Madrid. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’attaccante del, Erling, è sempre più convinto di lasciare il club giallonero al termine di questa stagione. Stando a quanto riportato da ‘AS’, i tedeschi sarebbero pronti a raddoppiare l’ingaggio del norvegese pur di trattenerlo, passando da 8 a 15 milioni di euro a stagione., però, avrebbe già deciso di avvalersi del patto stipulato con l’agente Mino Raiola che, nonostante il suo contratto scada nel 2024, prevedrebbe un addio algià nel 2022. In pole position per acquisire le prestazione del bomber c’è sempre il Real Madrid. SportFace.

