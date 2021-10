Ascolti TV | Mercoledì 6 Ottobre 2021. In 9 mln per la Nazionale (37%), Canale 5 all’8.2%. Coliandro (8.3%) e Sciarelli (10.8%) non si fanno scalfire, Giletti cala al 3.4% (Di giovedì 7 ottobre 2021) Federico Chiesa Nella serata di ieri, Mercoledì 6 Ottobre 2021, su Rai1 la semifinale di Nations League Italia-Spagna ha appassionato 9.075.000 spettatori pari al 37% (pre e post gara nel complesso: 5.910.000 – 25.9%). Su Canale 5 La Signora dello Zoo di Varsavia ha raccolto davanti al video 1.511.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 8 ha interessato 1.817.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha intrattenuto 864.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.132.000 spettatori pari ad uno share del 10.8% (presentazione di 10 minuti: 1.758.000 – 6.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 612.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è L’Arena ha ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Federico Chiesa Nella serata di ieri,, su Rai1 la semifinale di Nations League Italia-Spagna ha appassionato 9.075.000 spettatori pari al 37% (pre e post gara nel complesso: 5.910.000 – 25.9%). Su5 La Signora dello Zoo di Varsavia ha raccolto davanti al video 1.511.000 spettatori pari.2% di share. Su Rai2 L’Ispettore8 ha interessato 1.817.000 spettatori pari.3% di share. Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha intrattenuto 864.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.132.000 spettatori pari ad uno share del 10.8% (presentazione di 10 minuti: 1.758.000 – 6.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 612.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è L’Arena ha ...

