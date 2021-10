Anziana scippata e ferita da due ladri | ecco dove è successo

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Chiedono un’informazione ad un’come scusa per rapinarla.in modo grave da due, capaci di trascinare la donna per metri dall’auto. Gli eventi risalgono allo scorso mese di agosto, fatti ricostruiti dopo due mesi di indagini che hanno portato all’arresto dei due, padre e figlia. I due sono stati fermati per un controllo mentre circolavano a bordo di un’auto con targa straniera. Il veicolo era quello con cui i due presunti responsabili della rapina avevano avvicinato l’signora. Con una scusa erano riusciti a bloccarle il braccio, strapparle l’orologio di valore che lei indossava e ripartire ingranando la marcia, noncuranti del fatto che lei fosse rimasta agganciata, trascinandola per vari metri. A causa del trauma conseguente la donna aveva ...

Bruognolo: "Avevamo chiesto ed ottenuto un'ordinanza anti bivacco, ma è rimasta lettera morta". 'Una donnaè statafuori dal Carrefour di via Lata, ancora una volta i cittadini di Velletri non possono uscire di casa tranquilli senza la paura di essere aggrediti o derubati. Già nei primi ...L'episodio al quale si fa riferimento è quello dello scippo avvenuto ai danni di unasignora il pomeriggio del 5 agosto nella via Cavour a Villacidro. La donna venne strattonata e...Hanno rapinato un'anziana fingendo di chiedere una informazione. Uno scippo violento con la vittima, ferita gravemente, trascinata per metri dall'auto dei due ladri, padre e figlia, che non hanno avut ...Non stanno lasciando nulla di intentato, i carabinieri della compagnia di Licata coordinati dal capitano Augusto Petrocchi, per acciuffare il malvivente che sabato scorso ha provato a scippare una pen ...