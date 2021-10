“Un anno di stop”: Inter, l’infortunio ‘causato’ a De Zerbi è spaventoso (Di mercoledì 6 ottobre 2021) l’infortunio di Traoré, rimediato in Champions League contro l’Inter, preoccupa De Zerbi: saranno lunghi i tempi di recupero. Lassina Franck Traoré, giocatore dello Shakhtar Donetsk, ha rimediato un brutto infortunio in Champions League contro l’Inter lo scorso 28 settembre. I tempi di recupero ora spaventano Roberto De Zerbi che dovrà fare a meno dell’attaccante per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)di Traoré, rimediato in Champions League contro l’, preoccupa De: sarlunghi i tempi di recupero. Lassina Franck Traoré, giocatore dello Shakhtar Donetsk, ha rimediato un brutto infortunio in Champions League contro l’lo scorso 28 settembre. I tempi di recupero ora spaventano Roberto Deche dovrà fare a meno dell’attaccante per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

