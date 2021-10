Tragedia Maria de Filippi | è morto il famoso ballerino “Giovanissimo | non è possibile” Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è spento lunedì a 15 anni Mattia Montenesi, ilnoto tra i palcoscenici più importanti e prestigiosi di tutto il mondo. Per tutti quelli che conoscevano la sua passione per il ballo, Mattia Montenesi era semplicemente Scatto. Un ragazzo genuino dalla forte attitudine alla danza. Aveva conquistato tutti salpando palcoscenici dal calibro sempre più prestigiosi e persino in televisione, vincendo titoli e competizioni dappertutto. Un ragazzo pieno di energia, che purtroppo oggi piangono. Mattia, iltriestino è scomparso lunedì 4 ottobre a soli 15 anni. Il ragazzo con le inimitabili performance di break dance e di altre tipologie di ballo acrobatico, aveva stregato anche i giudici Tu si que vales e di Italia’s Got Talent; show televisivo dove si era fatto conoscere e amare dai telespettatori del piccolo schermo nell’edizione del ...