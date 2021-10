Squid Game, la Breaking Bad di Netflix che esalta la K-mania (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si può stare a discutere su quanto sia rivoluzionario Titane - film francese Palma d’oro a Cannes - o se sia stato uno sberleffo del presidente di giuria Spike Lee. E magari di quali influenze avrà sul cinema a venire. Ma intanto dalle parti dello streaming e delle serie tv arriva come un treno in corsa un nuovo avvertimento al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Il treno parte da Seoul e il messaggio lo portano tanti uomini vestiti di fucsia e mascherati di nero. Sono gli inquietanti personaggi di Squid Game, la serie tv di Netflix che sta bruciando ogni record a dimostrazione di come la Corea del Sud sia a tutti gli effetti l’epicentro di idee e prodotti di qualità e tendenza. Partita alla fine degli anni ’90, la Hallyu - la “nuova onda” che indica la popolarità della cultura sudcoreana - è ormai arrivata nel resto del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si può stare a discutere su quanto sia rivoluzionario Titane - film francese Palma d’oro a Cannes - o se sia stato uno sberleffo del presidente di giuria Spike Lee. E magari di quali influenze avrà sul cinema a venire. Ma intanto dalle parti dello streaming e delle serie tv arriva come un treno in corsa un nuovo avvertimento al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Il treno parte da Seoul e il messaggio lo portano tanti uomini vestiti di fucsia e mascherati di nero. Sono gli inquietanti personaggi di, la serie tv diche sta bruciando ogni record a dimostrazione di come la Corea del Sud sia a tutti gli effetti l’epicentro di idee e prodotti di qualità e tendenza. Partita alla fine degli anni ’90, la Hallyu - la “nuova onda” che indica la popolarità della cultura sudcoreana - è ormai arrivata nel resto del ...

