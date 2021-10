Roma | Mexes ammette | ' Quando andavamo a Napoli ci ca****** addosso'

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)- Laè rimasta nel cuore di Philippe. L'ex difensore francese in un'intervista a Radio Marte ha parlato delle sue speranze per il futuro dellae non ...

La Roma è rimasta nel cuore di Philippe Mexes. L'ex difensore francese, ritirato dal calcio giocato da qualche anno, continua a seguire i giallorossi da lontano. In un'intervista a Radio Marte ha parlato delle sue speranze per il futuro della Roma.

A Radio Marte è intervenuto Philippe Mexes, ex difensore di Roma e Milan: "Spalletti? Gli devo tanto. Non so cosa sia successo quando ero a Roma. Una piazza molto bella e pesante, più umana di Milano. Non mi sarei mai aspettato di vivere una cosa così"