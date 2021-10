PV&F: «In Belgio il 10% dei neonati uccisi con eutanasia» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pro Vita & Famiglia: «In Belgio il 10% dei neonati uccisi con eutanasia. Vogliamo questo anche in Italia?» – Nel nord del Belgio il 10% dei neonati che muoiono viene in realtà soppresso perché i medici pensano che le loro vite non valgano la pena di essere vissute. E’ quanto riportato da uno studio dell’autorevole rivista scientifica “British Medical Journal”. In più, l’Istituto Europeo di Bioetica ha spiegato che nel 91% dei casi la principale ragione dell’eutanasia infantile è stata collegata alla mancanza di prospettiva di benessere psico-fisico nel corso della vita. «Questo abominio è possibile per via della legge sull’eutanasia, che non ha limiti di età in Belgio. Nelle Fiandre, infatti, dal 2016 al 2017 i bambini fino ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pro Vita & Famiglia: «Inil 10% deicon. Vogliamo questo anche in Italia?» – Nel nord delil 10% deiche muoiono viene in realtà soppresso perché i medici pensano che le loro vite non valgano la pena di essere vissute. E’ quanto riportato da uno studio dell’autorevole rivista scientifica “British Medical Journal”. In più, l’Istituto Europeo di Bioetica ha spiegato che nel 91% dei casi la principale ragione dell’infantile è stata collegata alla mancanza di prospettiva di benessere psico-fisico nel corso della vita. «Questo abominio è possibile per via della legge sull’, che non ha limiti di età in. Nelle Fiandre, infatti, dal 2016 al 2017 i bambini fino ...

