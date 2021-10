PS5 in oro 18 carati è la nuova follia da più di $350.000 di Caviar (Di mercoledì 6 ottobre 2021) PS5 (così come in larga parte Xbox Series X) è quasi introvabile e la situazione rischia di andare avanti almeno fino alla seconda metà del 2022 per la "gioia" di non pochi videogiocatori a caccia della nuova console di Sony. Intanto però le edizioni limitate non mancano di certo. Vi avevamo già parlato di versioni in oro da circa €9000 e di altre follie assortite a dir poco trash ma oggi raggiungiamo nuove vette con un pezzo da collezione prodotto solo in cinque copie. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) PS5 (così come in larga parte Xbox Series X) è quasi introvabile e la situazione rischia di andare avanti almeno fino alla seconda metà del 2022 per la "gioia" di non pochi videogiocatori a caccia dellaconsole di Sony. Intanto però le edizioni limitate non mancano di certo. Vi avevamo già parlato di versioni in oro da circa €9000 e di altre follie assortite a dir poco trash ma oggi raggiungiamo nuove vette con un pezzo da collezione prodotto solo in cinque copie. Leggi altro...

