Per Conte partenza in salita. Ma il M5S resta decisivo. La vittoria al primo turno a Napoli e Bologna conferma che la strada imboccata è giusta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Parte in salita il nuovo corso dei Cinque Stelle. I dati sulle comunali relegano il Movimento in un angolo dal quale toccherà rimboccarsi le maniche per uscire. Perdono Roma e Torino conquistate nel 2016 con Virginia Raggi e Chiara Appendino. E percentuali impietose li inchiodano in tutte le grandi città in cui si è votato. A Roma il M5S registra un crollo dal 2016 (quando prese il 35%) e si attesta sull’11%. A Torino scende dal 30% del 2016 all’8%. A Napoli si ferma al 9,74%: in leggero aumento rispetto alle precedenti comunali (9,66%) ma in fortissimo calo sulle politiche quando andò addirittura oltre il 50%. A Milano il M5S dal 10% scende al 2,7%, superato anche dal movimento di Gianluigi Paragone, Italexit (2,99%) e a Bologna scende al 3,37%. Il M5S invece entra, per la prima volta, al Consiglio regionale della Calabria. Con un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Parte inil nuovo corso dei Cinque Stelle. I dati sulle comunali relegano il Movimento in un angolo dal quale toccherà rimboccarsi le maniche per uscire. Perdono Roma e Torino conquistate nel 2016 con Virginia Raggi e Chiara Appendino. E percentuali impietose li inchiodano in tutte le grandi città in cui si è votato. A Roma il M5S registra un crollo dal 2016 (quando prese il 35%) e si attesta sull’11%. A Torino scende dal 30% del 2016 all’8%. Asi ferma al 9,74%: in leggero aumento rispetto alle precedenti comunali (9,66%) ma in fortissimo calo sulle politiche quando andò addirittura oltre il 50%. A Milano il M5S dal 10% scende al 2,7%, superato anche dal movimento di Gianluigi Paragone, Italexit (2,99%) e ascende al 3,37%. Il M5S invece entra, per la prima volta, al Consiglio regionale della Calabria. Con un ...

