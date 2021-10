Non era di Morisi la droga dello stupro: le chat con l’escort (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ci sono sempre più dettagli sul caso Luca Morisi, il responsabile della comunicazione leghista finito in uno scandalo a base di droga e prostituzione. Questa mattina il Corriere della Sera riporta la conversazione che ci sono state la notte in cui l’ideatore della Bestia decide di invitare a casa i due escort rumeni. Secondo quanto riportato nell’articolo di Giusi Fasano e Fiorenza Sarzanini, Morisi ha cercato compagnia nel cuore della notte. Intorno alle 3 del 14 agosto, il comunicatore leghista invita nel suo appartamento Alexander. Un ragazzo incontrato su un sito di incontri a pagamento, questo propone di coinvolgere anche un terzo a questa festa: Petr. Gli accordi sono chiari nei messaggi: si parla di soldi, sesso e droga, i rumeni hanno la Ghb, nota come droga dello ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ci sono sempre più dettagli sul caso Luca, il responsabile della comunicazione leghista finito in uno scandalo a base die prostituzione. Questa mattina il Corriere della Sera riporta la conversazione che ci sono state la notte in cui l’ideatore della Bestia decide di invitare a casa i due escort rumeni. Secondo quanto riportato nell’articolo di Giusi Fasano e Fiorenza Sarzanini,ha cercato compagnia nel cuore della notte. Intorno alle 3 del 14 agosto, il comunicatore leghista invita nel suo appartamento Alexander. Un ragazzo incontrato su un sito di incontri a pagamento, questo propone di coinvolgere anche un terzo a questa festa: Petr. Gli accordi sono chiari nei messaggi: si parla di soldi, sesso e, i rumeni hanno la Ghb, nota come...

ilfoglio_it : ?? #Calenda: 'Non faremo apparentamenti né alleanze. Uno dei miei obiettivi era diventare sindaco di #Roma e questo… - borghi_claudio : Notare che il voto #Elezionicomunali2021 va letto al netto dello spin, perchè la realtà è che per il centrodestra c… - marcodimaio : Inutile girarci intorno: quella di @CarloCalenda non era una battaglia di testimonianza. #Roma ha perso una grande… - alexfuse : @luies86 @StefanoSamma7 1. Non è che pretendo qualcosa in più, ma la questione non è chiusa dopo il parere del medi… - MarcoVall8 : RT @sopin57: @barbarab1974 @borghi_claudio Ops, ci sono già le linee guida per la trombocitopenia e la trombosi da vaccino! Ma non era tu… -