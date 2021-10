Nessuna uscita del Samsung Galaxy S22 a gennaio? Prima S21 FE (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Purtroppo si va delineando uno scenario non certo rassicurante per chi attende l’uscita del Samsung Galaxy S22. Finora si era parlato sempre di lancio programmato per inizio 2022, già nel mese di gennaio. Esattamente come era stato per il Samsung Galaxy S21, il produttore sembrava essere intenzionato a non perdere tempo per il lancio delle sue ammiraglie nuove di zecca. Peccato che nessuno aveva fatto finora i conti con il molto chiacchierato Samsung Galaxy S21 FE, ancora non venuto alla luce nell’anno corrente e che potrebbe infastidire proprio i piani per i top di gamma. Secondo quanto riferito dalla fonte specializzata SamMobile, ci sarebbe l’intenzione di lanciare il tanto atteso Samsung Galaxy S21 FE proprio a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Purtroppo si va delineando uno scenario non certo rassicurante per chi attende l’delS22. Finora si era parlato sempre di lancio programmato per inizio 2022, già nel mese di. Esattamente come era stato per ilS21, il produttore sembrava essere intenzionato a non perdere tempo per il lancio delle sue ammiraglie nuove di zecca. Peccato che nessuno aveva fatto finora i conti con il molto chiacchieratoS21 FE, ancora non venuto alla luce nell’anno corrente e che potrebbe infastidire proprio i piani per i top di gamma. Secondo quanto riferito dalla fonte specializzata SamMobile, ci sarebbe l’intenzione di lanciare il tanto attesoS21 FE proprio a ...

