"Nessuna giunta con M5s o non dichiarerò il mio voto", dice Calenda (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - “Dopo che mi sono sentito dare del leghista da persone che sedevano con me in Cdm e che sanno bene chi sono e qual è la mia storia non mi stupisco più di niente. Ma l'atteggiamento di Gualtieri e del Pd è insopportabile, un modo di interloquire davvero immaturo: prima mi offendi e poi, senza nemmeno parlarmi, dici che ti aspetti il mio sostegno al ballottaggio”. È irremovibile il leader di Azione Carlo Calenda, che in un'intervista a La Stampa chiede a Gualtieri, in vista del ballottaggio fra due settimane “una garanzia precisa”, ovvero che “nella sua eventuale giunta non ci siano esponenti 5 stelle: il Movimento è stato nettamente bocciato dai romani e non può tornare a governare la città. Punto”. Per Calenda è la condizione imprescindibile, oppure “vuol dire che non dichiarerò il mio voto, ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - “Dopo che mi sono sentito dare del leghista da persone che sedevano con me in Cdm e che sanno bene chi sono e qual è la mia storia non mi stupisco più di niente. Ma l'atteggiamento di Gualtieri e del Pd è insopportabile, un modo di interloquire davvero immaturo: prima mi offendi e poi, senza nemmeno parlarmi, dici che ti aspetti il mio sostegno al ballottaggio”. È irremovibile il leader di Azione Carlo, che in un'intervista a La Stampa chiede a Gualtieri, in vista del ballottaggio fra due settimane “una garanzia precisa”, ovvero che “nella sua eventualenon ci siano esponenti 5 stelle: il Movimento è stato nettamente bocciato dai romani e non può tornare a governare la città. Punto”. Perè la condizione imprescindibile, oppure “vuol dire che nonil mio, ...

