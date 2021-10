Istituti tecnici superiori, focus con gli studenti protagonisti su Rai Scuola: 12 puntate di approfondimento (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La formazione tecnica e professionale non è solo un volano di opportunità per il futuro dei giovani, ma anche un fattore di competitività per tutto il Sistema Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La formazione tecnica e professionale non è solo un volano di opportunità per il futuro dei giovani, ma anche un fattore di competitività per tutto il Sistema Italia. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Istituti tecnici superiori, focus con gli studenti protagonisti su Rai Scuola: 12 puntate di approfondimento - cinziasams : RT @RaiScuola: 'Professione Futuro', il nuovo programma di @RaiCultura e Ministero dell'Istruzione @MIsocialTW che nasce per far conoscere… - gbrugnoli70 : RT @Confindustria: Quest’anno il nostro #IlPostinFabbrica su @rtl1025 oltre alle #imprese manderà in onda Istituti Tecnici Superiori eccell… - ConfindustriaLe : RT @Confindustria: Quest’anno il nostro #IlPostinFabbrica su @rtl1025 oltre alle #imprese manderà in onda Istituti Tecnici Superiori eccell… - mariarosariapo4 : RT @Confindustria: Quest’anno il nostro #IlPostinFabbrica su @rtl1025 oltre alle #imprese manderà in onda Istituti Tecnici Superiori eccell… -