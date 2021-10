Il monologo di Elodie | «Io non voglio essere difesa | voglio essere compresa»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Non devo e non posso spiegare niente a nessuno. Noi non dobbiamo mai sentirci in colpa. Noi non dobbiamo proteggere gli uomini perché gli uomini non sono i nostri figli e quando sbagliano è giusto che paghino». È iniziato così il monologo che Elodie ha proposto alla prima puntata de Le Iene, che l’ha scelta come conduttrice per un debutto incandescente nel quale la cantante ha dimostrato di avere i tempi giusti oltre che una certa dose di «cazzimma» che avevamo già avuto modo di apprezzare in passato, oltre che nell’intervista di copertina che Vanity Fair le ha dedicato due settimane fa. «Mi fa incazzare vedere una ragazza che non può dire no o che si vergogna a farlo come se fosse troppo tardi per tornare indietro. Io sono libera di cambiare idea fino all’ultimo e dire “non mi va più”, oppure “ho sonno, sono stanca. Levati di torno”. O di darti un calcio nei coglioni piuttosto che stare in silenzio» ha spiegato Elodie. https://twitter.com/redazioneiene/status/1445496916066725897