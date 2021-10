Grande Fratello Vip, Giulia Salemi sulla querelle tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: "Gioco riuscito, ben gestito ma..." (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'ex gieffina Giulia svela da che parte sta nella querelle tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'ex gieffinasvela da che parte sta nellatra le due opinioniste delVip.

Advertising

GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - VicolodelleNews : #GfVip Riavvicinamento di #SoleilSorgé a #LucreziaSelassié per colpa di #ManuelBortuzzo Per leggere qui ---->… - emaconso_ : RT @sackylevrai: OGNI TANTO CASCO ANCH’IO NELLA TRAPPOLA ESPRIMENDO LA MIA OPINIONE SUI SOCIAL CHE ESSENDO POPOLATI DA MILIARDI DI MINCHION… -