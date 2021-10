Gf Vip 6, Francesca Cipriani: “Lulù Selassié dopo mangiato va in bagno a vomitare, ha bisogno di aiuto” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lucrezia Selassié ha da subito attirato l’attenzione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Anche se gareggia insieme alle sue due sorelle maggiori, Jessica e Clarissa, Lulù si è distinta per la sua particolare vicinanza a Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo infatti, che dormiva nel letto insieme allo schermitore Aldo Montano, ha inizialmente ricambiato le avance della principessa. Col passare del tempo però, il gieffino si è ritrovato più volte a dover difendere i suoi spazi e i rapporti instaurati con le altre donne del cast, a causa dell’invadenza della Selassié. Negli ultimi giorni, visto il distacco sempre più importante di Bortuzzo nei suoi confronti, Lulù ha iniziato a chiedere maggiori attenzioni. Nel momento in cui arrivava il momento di andare a dormire, la principessa accusava malori fisici decidendo di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lucreziaha da subito attirato l’attenzione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Anche se gareggia insieme alle sue due sorelle maggiori, Jessica e Clarissa,si è distinta per la sua particolare vicinanza a Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo infatti, che dormiva nel letto insieme allo schermitore Aldo Montano, ha inizialmente ricambiato le avance della principessa. Col passare del tempo però, il gieffino si è ritrovato più volte a dover difendere i suoi spazi e i rapporti instaurati con le altre donne del cast, a causa dell’invadenza della. Negli ultimi giorni, visto il distacco sempre più importante di Bortuzzo nei suoi confronti,ha iniziato a chiedere maggiori attenzioni. Nel momento in cui arrivava il momento di andare a dormire, la principessa accusava malori fisici decidendo di ...

