GF Vip 6 | addio alle opinioniste popolari?

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alfonso Signorini ci teneva tantonuovissimeprovenienti direttamente dal pubblico…sembra però che la novità introdotta sia morta quasi sul nascere. Infatti, le due donne sono apparse in qualche puntata per poi “sparire”. Per la sesta edizione del GF Vip la produzione ha scelto di introdurre, oltrein studio, altre duein collegamento dal divano di casa. Adriana e Rossella erano risultate le persone &ndash Articolo completo: dal blog SoloDonna

Leggi anche "> Gf: Amedeo Goria, la fidanzata finge di essere in dolce attesa? I rumors Bianca ...bellezza finta, dunque...filtri e photoshop . Tale messaggio è rivolto anche alle sue ...NON PERDERTI ANCHE > 'Gf', in arrivo seri provvedimenti. La reazione dei concorrenti è assurda ... La coppia, che ebbe una relazione della durata di circa dieci mesi, alla fine si dissea ...View this post on Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi). Il punto di forza di questa donna così verace sono di sicuro gli occhi di un azzurro inconfondibile Sonia Bruganelli è ...Sonia Bruganelli è un’opinionista perfetta per il Grande Fratello Vip: questa, però, sarà la sua ultima esperienza.