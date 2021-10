Facebookdown, il disastro durante una manutenzione di routine: «Effetto domino rapidissimo per un bug» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è trattato di un guasto informatico comparso durante un intervento di ordinaria manutenzione al sistema informatico che gestisce la “spina dorsale” di Facebook. Un bug, come lo chiamerebbero gli informatici. È questo l’errore di sistema che nel pomeriggio di lunedì scorso, 4 ottobre, ha messo k.o., per oltre 7 ore, il social network e tutti i servizi compresi come Instagram e WhatsApp. A spiegarlo in un post sul blog ufficiale degli ingegneri di Facebook è Santosh Janardhan, vice presidente del gruppo. «Il traffico dati tra tutte le strutture informatiche di Facebook è gestito da router, che determinano dove indirizzare i dati in entrata e in uscita. Nell’ampio lavoro quotidiano di manutenzione, i nostri ingegneri hanno spesso bisogno di mettere offline parte della dorsale, ad esempio quando riparano una linea in fibra, devono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è trattato di un guasto informatico comparsoun intervento di ordinariaal sistema informatico che gestisce la “spina dorsale” di Facebook. Un bug, come lo chiamerebbero gli informatici. È questo l’errore di sistema che nel pomeriggio di lunedì scorso, 4 ottobre, ha messo k.o., per oltre 7 ore, il social network e tutti i servizi compresi come Instagram e WhatsApp. A spiegarlo in un post sul blog ufficiale degli ingegneri di Facebook è Santosh Janardhan, vice presidente del gruppo. «Il traffico dati tra tutte le strutture informatiche di Facebook è gestito da router, che determinano dove indirizzare i dati in entrata e in uscita. Nell’ampio lavoro quotidiano di, i nostri ingegneri hanno spesso bisogno di mettere offline parte della dorsale, ad esempio quando riparano una linea in fibra, devono ...

