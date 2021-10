Deschamps | “Torino è una città speciale per me Theo Hernandez si è meritato la convocazione”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Didierha parlato in conferenza alla vigilia della semifinale di Nations League contro il Belgio: “è unaper me, metà carriera da giocatore quasi e poi anche un anno da allenatore. Stadio diverso, ma tante persone che conosco ed è un piacere stare qua. Per quanto riguarda la partita rispetto molto il Belgio, i loro giocatori, il ct Roberto Martinez. Entrambe le squadre hanno qualità importanti, la posta in palio è importante e i giocatori cercano di godersi il momento. Schiereremo la squadra con l’assetto migliore per segnare gol e arginare le loro qualità”. Sulladi: “C’è sempre stata concorrenza, se ho convocato nuovi giocatori è perché se lo meritano. L’importante è avere tanta concorrenza, non mi lamento ...

Commenta per primo Così Didierfa il punto alla viglia di Belgio - Francia, semifinale di Nations League.- 'Son già tornato qui aperché c'erano giocatori da seguire. Città speciale per me, metà carriera da ...I belgi però, in gare ufficiali, non battono gli avversari di sempre da ben 40 anni: ecco perché, domani sera anella semifinale di Nations League, la formazione diparte leggermente ...Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato in vista della sfida di Nations League contro il Belgio, toccando vari temi. Le sue parole.Al momento non si sa dove saranno trasmesse le partite: la Rai ha l'esclusiva delle partite dell'Italia, quindi se gli azzurri di Mancini batteranno la Spagna allora la finalissima sarà su Rai 1 Itali ...