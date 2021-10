Deloitte, fatturato in crescita del 10% e oltre 1.200 ingressi previsti entro fine 2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un fatturato di oltre 810 milioni di euro per l’anno fiscale 2021 (con termine 31 maggio 2021), in crescita del 10% rispetto all’anno fiscale precedente: questi i risultati registrati da Deloitte per l’Italia, che prevede 1.200 nuovi ingressi entro la fine del 2021 e circa 3.000 entro la fine dell’anno fiscale con chiusura a maggio 2022. “I nostri numeri dimostrano come Deloitte abbia continuato a crescere e a investire sui giovani, nonostante un contesto complesso e in costante mutamento”. Lo dichiara Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia, nell’annunciare i dati societari. “La situazione economica sta migliorando ed è importante che tutti, istituzioni, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Undi810 milioni di euro per l’anno fiscale(con termine 31 maggio), indel 10% rispetto all’anno fiscale precedente: questi i risultati registrati daper l’Italia, che prevede 1.200 nuoviladele circa 3.000ladell’anno fiscale con chiusura a maggio 2022. “I nostri numeri dimostrano comeabbia continuato a crescere e a investire sui giovani, nonostante un contesto complesso e in costante mutamento”. Lo dichiara Fabio Pompei, CEO diItalia, nell’annunciare i dati societari. “La situazione economica sta migliorando ed è importante che tutti, istituzioni, ...

