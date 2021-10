Covid | tute non a norma vendute alle Asl | sequestri e indagini su due fratelli imprenditori

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)di biocontenimento non ama fornite ad alcune Asl : scatta l'indagine a carico di duea . Emessi anche due decreti di sequestro preventivo. Leggi anche > Nei primi ...

Gli indagati avevano promesso la fornitura di 15milaprotettive e fornito al committente un primo lotto composto da 600, a fronte del pagamento di una cifra di poco inferiore ai 60mila euro.... società cui l'Asl Napoli 1 Centro, l'Asl Napoli 3 Sud e l'Asl di Salerno avevano richiesto, nei primi mesi dell'emergenza pandemica legata alla diffusione del- 19, la fornitura diper il ...nei primi mesi dell’emergenza pandemica legata alla diffusione del Covid-19, la fornitura di tute per il bio-contenimento (dispositivi di protezione individuale di categoria III). In particolare, a ...Covid, tute di biocontenimento non a norma ma fornite ad alcune Asl: scatta l'indagine a carico di due fratelli imprenditori a Napoli. Emessi anche due decreti di ...