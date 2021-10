Calcio | Inter Agente Lautaro ' Sulla strada giusta per il rinnovo'

Advertising

Gazzetta_it : Onana, c'è l'accordo, ma Handanovic... #Inter - Gazzetta_it : Partenza ok, poi il crollo. Tra cambi, equivoci tattici e flop: Calhanoglu, che succede? - sportface2016 : #Inter, giallo sui 250 milioni prestati da Oaktree: solamente 50 nelle casse del club - anti_calcio : Come ampiamente preventivabile, fondi di questo tipo non avevano alcun interesse ad entrare in un sistema marcio co… - Tozambi_ : RT @Gazzetta_it: Partenza ok, poi il crollo. Tra cambi, equivoci tattici e flop: Calhanoglu, che succede? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

La Gazzetta dello Sport

... "Posso dire che è felice in Italia e ilitaliano gli piace tantissimo. Già da tempo stiamo discutendo il rinnovo con l'e sono davvero fiducioso, la strada imboccata è quella giusta. ...Sul futuro di Ibrahimovic dopo ilgiocato: 'La testa per fare il dirigente ce l'ha, non so ... Non esiste uno stadio in cui Milan epossano giocare in caso di ristrutturazione di San Siro ...Sono due le giornate di squalifica che dovrà scontare Francesco Acerbi per quanto accaduto nella gara contro il Bologna in cui è stato espulso. Maurizio Sarri dovrà fare a ...Brutto colpo subito da Dumfries e tempi di recupero che si allungano: infortunio per l'attaccante protagonista anche in Champions League ...