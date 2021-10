Brunetta: "Salvini? Serve chiarimento, con gli strappi si va a sbattere" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'Credo che il governo debba andare avanti, anzi, più riforme fa, più forte è. Non saranno certo le fibrillazioni opportunistiche del momento a bloccarne l'azione'. Lo dice Renato Brunetta rispondendo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'Credo che il governo debba andare avanti, anzi, più riforme fa, più forte è. Non saranno certo le fibrillazioni opportunistiche del momento a bloccarne l'azione'. Lo dice Renatorispondendo ...

