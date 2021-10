Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 ottobre 2021)DEL 4 OTTOBREORE 12:20 CILUFFO MARCO DI NUOVO BEN TROVATI CON LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO CIRCONE NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DELLASUL RACCORDO SEGNALATE BREVI CODE DA LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PER LAVORI TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SEMPRE CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE DOVE QUI UN INCIDENTE COMPLICA LA VIABILITA IN DIREZIONE DEL RACCORDO DISAGI QUESTA MATTINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEENAPOLI VIA FORMIA ENETTUNO IL TRAFFICO PERMANE SOSPESO TRAE LATINA E TRAE NETTUNO ED È FORTEMENTE ...