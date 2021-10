Ultime Notizie Roma del 05-10-2021 ore 17:10 (Di martedì 5 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Venere trovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Premio Nobel per la fisica l’italiano Giorgio Parisi Klaus altmann premiati per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi Parisi è il vincitore italiano del Nobel per la fisica sono felice Non me lo aspettavo ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità grande soddisfazione ha detto Mattarella a rende onore all’Italia per draghi Parisi è un pioniere della ricerca c’è anche l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli tra i docenti indagati in un’inchiesta della procura di Milano su presunte iscrizioni nomi irregolari per un inizio di turbative e falso ideologico che riguarda 33 persone tra cui 24 docenti dell’università del Capoluogo Lombardo Pavia Torino Roma e Palermo si regolarità ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Venere trovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Premio Nobel per la fisica l’italiano Giorgio Parisi Klaus altmann premiati per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi Parisi è il vincitore italiano del Nobel per la fisica sono felice Non me lo aspettavo ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità grande soddisfazione ha detto Mattarella a rende onore all’Italia per draghi Parisi è un pioniere della ricerca c’è anche l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli tra i docenti indagati in un’inchiesta della procura di Milano su presunte iscrizioni nomi irregolari per un inizio di turbative e falso ideologico che riguarda 33 persone tra cui 24 docenti dell’università del Capoluogo Lombardo Pavia Torinoe Palermo si regolarità ...

