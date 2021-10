Reati tributari | bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio | 9 misure cautelari e sequestri

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAl termine di complesse indagini la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha ottenuto l’emissione di un’ordinanza, affidata per l’esecuzione al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che ha dispostonei confronti di 9 indagati, indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari, tra cui, contrabbando di prodotti alcolici, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione dei redditi, evasione dell’accisa e trasferimento fraudolento di valori. Nei confronti di quattro indagati, sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per gli altri tre soggetti è stata applicata la misura del divieto di ...

