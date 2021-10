Medici si conferma sindaco a Filago

(Di martedì 5 ottobre 2021). Già alle 23 di domenica 3 ottobresi era lasciato alle spalle il timore di un commissariamento: la prima giornata di votazione, infatti, si era conclusa con il 42,59% degli aventi diritto che avevano già espresso il proprio voto. Nelle ultime otto ore a disposizione, dalle 7 alle 15 di lunedì, a quella quota si è aggiunto poco meno del 10% in più, fissando il dato definitivo al 52,01%: 1.292 i votanti, con 38 schede nulle e 22 bianche. Con la validità di più del 50% dei voti, quindi, è potuta scattare la festa per Danieleuscente e unico candidato alla carica di primo cittadino, che amministrerà per altri 5 anni.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Medici conferma

elle.com

Un numero incredibilmente alto chel'eccezionalità di un anno segnato da un'imprevedibile ... FilippoBacci Getty Images ", infermieri, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, biologi, ...*Filago: conquista il secondo mandato Daniele, 67 anni, con la lista "Impegno Comune ... Unaper l'amministrazione uscente del sindaco Marco Milesi, che ne ha sostenuto la candidatura. ...E' stata confermata dalla Cassazione il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno per Gina Lollobrigida, l'attrice 94enne nei confronti della quale il figlio Andrea Milko Skofic - con il qu ...Il ministro della Salute Roberto Speranza sarà in Sardegna giovedì 7 ottobre per prendere parte ai lavori del 78esimo Congresso nazionale di Fimmg-Metis, in programma al Voi-Tanka di Villasimius. Lo h ...